GUIDONIA – Malore alla guida, muore sulla via Maremmana inferiore

Il suo cuore ha cessato di battere all’improvviso mentre era al volante.

Così nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 22 giugno, a Guidonia Montecelio ha perso la vita un uomo italiano di 64 anni, ex dipendente del Ministero della Giustizia, residente in città.

Il luogo della tragedia

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, la tragedia si è consumata verso le ore 18,30 lungo la strada provinciale Maremmana inferiore, all’altezza della chiesa della Fraternità Cristiana.

Il 64enne era alla guida di una Fiat Panda diretta da Villanova di Guidonia verso Marcellina e accanto all’uomo viaggiava la compagna.

All’altezza del civico 373 della Maremmana il conducente si è accasciato sul volante e l’auto è finita fuori strada in una cunetta adiacente.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un’ambulanza del 118 della Croce Rossa Italiana di Guidonia Montecelio: i sanitari hanno tentato a lungo le manovre rianimatorie col defibrillatore, ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

La compagna della vittima sarebbe rimasta illesa.

Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della Tenenza di Guidonia che ha regolamentato il traffico sulla Maremmana per consentire le operazioni di soccorso e recupero in sicurezza: su disposizione della Procura di Tivoli, la salma dell’uomo è stata messa a disposizione della famiglia per i funerali.