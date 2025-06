TIVOLI – Città più bella, 8 mila euro per abbattere altri pini secchi

L’amministrazione comunale di Tivoli prosegue le operazioni di abbattimento urgente degli alberi pericolosi e di sostituzione con nuovi arbusti.

E’ quanto emerge dalla determina numero 1677 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata martedì 17 giugno dal dirigente dell’Ufficio Ambiente Matteo Neri.

Con l’atto viene affidato il completamento degli interventi di abbattimento di alberature in Via Cappello, Via Emilio Salgari e all’interno della Scuola Rodari, a Tivoli Terme, alla Ditta “Eurogarden 2003 snc di Capriccioni Giulio & C.” con sede a La Botte di Guidonia per un importo complessivo pari a 7.991 euro.

L’azienda metterà inoltre a dimora 2 cipressi presso il monumento dedicato ai caduti di Nassyria in Via Cesare Augusto, sempre a Bagni.

Già a dicembre 2024 il Comune di Tivoli con la determina numero 3657 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – aveva affidato sempre alla ditta “Eurogarden 2003 snc di Capriccioni Giulio & C.” di Guidonia Montecelio il servizio di abbattimento di 6 pini lungo Via Agostino Cappello nel parcheggio prospiciente il centro commerciale “Le Palme” per un importo complessivo pari a 5.856 euro.

Gli interventi fanno seguito alla relazione dell’agronoma incaricata dal Comune di Tivoli, la Dottoressa Forestale Diana Saccoccia, che aveva individuato circa 25 pini da abbattere tra Via Agostino Cappello e Via Nazionale Tiburtina in località Tivoli Terme (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

In particolare in via Agostino Cappello i pini considerati pericolosi erano 9, mentre il numero di quelli da tagliare con estrema urgenza erano sei.