FONTE NUOVA – Madonna delle Rose, la consigliera regionale: “Diventerà un polo di ricerca”

La consigliera regionale di Fratelli d’Italia Micol Grasselli

“Con la Deliberazione della Giunta Regionale Lazio n. 462 del 19 giugno 2025, è stato approvato lo schema di Accordo di collaborazione, ex art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, tra Regione Lazio, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, DiSCo, Comune di Mentana e Comune di Fonte Nuova, per la valorizzazione del complesso immobiliare “Madonna delle Rose” e la definizione del contenzioso in essere tra le parti.

Oggi, con la firma dell’accordo, si chiude definitivamente un contenzioso giudiziario aperto dagli anni ’80, aprendo la strada alla riqualificazione dell’area “Madonna delle Rose”, che diventerà un polo di ricerca, formazione e residenzialità universitaria, portando sviluppo e opportunità concrete ai territori di Mentana e Fonte Nuova.

È una straordinaria occasione per il nostro territorio che premia un lavoro serio e condiviso tra istituzioni.

Ringrazio il Governo Nazionale e gli onorevoli Alessandro Palombi, Giorgio Salvitti e Marco Silvestroni per il supporto fondamentale, così come l’Assessore Giancarlo Righini, il Presidente Francesco Rocca, l’Assessore Luisa Regimenti e tutta la Giunta regionale per l’impegno determinante di questi mesi. Il futuro comincia oggi.

L’investimento complessivo della Regione ammonta a 5,5 milioni di euro e riguarda ristrutturazioni e rifunzionalizzazioni per potenziare il diritto allo studio e incentivare attività culturali e formative. Inoltre, con l’accordo viene definito in via transattiva il contenzioso ventennale tra Comune di Mentana e Università, con un saldo pari al 40% del valore complessivo di oltre 11 milioni di euro”.