GUIDONIA – Il sindaco a Bruxelles per pianificare gli investimenti UE nel 2028-2034

Il sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo è uno dei 30 amministratori locali che hanno partecipato alla missione istituzionale dell’Osservatorio Sviluppo Lazio a Bruxelles, promossa da ANCI Lazio e Regione Lazio per presentare alle istituzioni europee proposte, priorità e scenari per il futuro sviluppo dei territori.

Nella capitale europea la Delegazione della Regione Lazio ha preso parte a incontri, workshop e tavoli istituzionali sui piani di finanziamento europeo per gli anni 2028-2034.

Un momento centrale del percorso avviato nei mesi scorsi da ANCI Lazio con i Comuni del territorio, attraverso un confronto strutturato sui fabbisogni locali e sulle prospettive della nuova programmazione europea.

Oltre al sindaco Mauro Lombardo, erano presenti – tra gli altri – il Presidente di ANCI Lazio Daniele Sinibaldi e la Vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli.

A portare il punto di vista delle istituzioni europee è stata la Vicepresidente del Parlamento Europeo, Antonella Sberna.

La Delegazione del Lazio ha partecipato ad un incontro ristretto con il Vicepresidente della Commissione Europea, Onorevole Raffaele Fitto.

“L’UE pianifica con largo anticipo le proprie linee di finanziamento e i comuni italiani devono farsi trovare pronti più di quanto abbiano saputo fare nel passato – ha spiegato in una nota il sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo – Ringrazio la Vice Presidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, per averci coinvolto nel dialogo con il Vice Presidente della Commissione Europea, Raffaele Fitto, Commissario per la politica regionale e di coesione, lo sviluppo regionale e le città.

Pur continuando a gestire gli impegni quotidiani, dobbiamo guardare oltre e pianificare il futuro della nostra Città.

È fondamentale, e strategico, cogliere le opportunità di crescita economica e sociale che l’Unione Europea ci offre, trasformandole in occasioni di sviluppo per il nostro territorio e la nostra comunità”.