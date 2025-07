TIVOLI – Farmacie notturne, nella “bassa” niente turni: il servizio è garantito dalla “San Raffaele” di Villalba

I farmacisti di Tivoli “alta” continueranno a svolgere a turno il servizio di guardia notturna al contrario dei colleghi di Tivoli “bassa”.

Lo stabilisce la sentenza numero 5663 – CLICCA E LEGGI LA SENTENZA – pubblicata lunedì 30 giugno dal Consiglio di Stato.

I giudici amministrativi di secondo grado hanno infatti respinto il ricorso di 7 titolari di farmacie per l’annullamento della sentenza numero 15137 – CLICCA E LEGGI LA SENTENZA - pubblicata dal Tar del Lazio il 24 luglio 2024.

Ad appellarsi alla giustizia amministrativa erano state la Farmacia Pallante, la Farmacia Minelli, la Farmacia Dott. Enzo Luigi Riccardi, la Farmacia Dott. Caricari Fabio, la Farmacia Pangia, la Farmacia Conti di Valentini L&G e la Farmacia Poggi Snc di Elena Poggi & Anna Mancini, ossia 7 delle 8 Farmacie del Centro di Tivoli che da anni espletano a turno il servizio di guardia farmaceutica notturna.

I titolari chiedevano di modificare uno schema ratificato da decenni dalla Asl Roma 5 e approvato dalle amministrazioni comunali di Tivoli e di Guidonia Montecelio, che prevede l'accorpamento delle 7 Farmacie di Tivoli "bassa", ovvero Villa Adriana, Campolimpido e Tivoli Terme, alle 20 farmacie del Comune di Guidonia.

Secondo tale schema approvato da Asl e Comuni, l’unica ad espletare il servizio di guardia farmaceutica notturna nel territorio tra i due Comuni di Guidonia e Tivoli “bassa” è la Farmacia San Raffaele di via Tiburtina 72, a Villalba di Guidonia, dalle 8.30 alle 24.00 per 365 giorni l’anno festivi compresi a battenti aperti e dalle 24.00 alle 8.30 con la reperibilità notturna per le richieste con ricetta medica “urgente”.

Secondo l’ASL Roma 5, l’attuale organizzazione del servizio notturno è rispondente appieno al soddisfacimento delle esigenze sia dei 30 mila utenti di Tivoli centro, sia dei 25 mila di Tivoli “bassa”, sia dei 90 mila di Guidonia.

E a confermarlo ci sono anche i pareri positivi di entrambe le amministrazioni comunali confinanti, oltre che degli organismi di categoria.

Un anno fa il Tar aveva evidenziato che in presenza di una farmacia notturna volontaria, la partecipazione al turno notturno delle altre farmacie non è obbligatoria, in quanto la copertura del turno notturno è garantita dalla farmacia che volontariamente decide di restare sempre aperta (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

In questo caso il turno è garantito, appunto, dalla Farmacia San Raffaele di via Tiburtina che svolge il servizio farmaceutico diurno e notturno volontario autorizzato dalla Asl Roma 5.

Dello stesso avviso è il Consiglio di Stato che lunedì ha dichiarato il ricorso infondato e contraddittorio.