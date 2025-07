TIVOLI – A24, svincolo chiuso per due notti

Conseguentemente, ai veicoli provenienti da Roma e diretti verso Tivoli si consiglia di uscire dall’autostrada A24 presso lo Svincolo di Lunghezza e di usufruire di Via di Lunghezzina e di Via Polense; analogamente, per i veicoli provenienti dalla viabilità ordinaria di Tivoli e diretti verso A25/AQ/TE, si consiglia si usufruire di Via Polense e Via di Lunghezzina per entrare in autostrada A24 presso lo Svincolo di Lunghezza, oppure di usufruire dello Svincolo di Castel Madama tramite la SS5 Tiburtina/Valeria.