GUIDONIA – Ladri al bar: razziato il fondocassa al “Giardino delle dolcezze”

Prosegue senza sosta la lunga scia di furti notturni ai danni delle attività commerciali a Guidonia Montecelio.

L’ultimo assalto è stato messo a segno all’alba di ieri, domenica 6 luglio, al “Giardino delle dolcezze”, il bar-pasticceria-tabaccheria di via Rosata 61, nel quartiere di Colle Fiorito.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il furto è stato consumato alle 3,15, quasi due ore dopo la chiusura al termine della serata karaoke.

Le telecamere del sistema di video-sorveglianza dell’attività hanno ripreso un bandito solitario incappucciato che con un piede di porco è riuscito a forzare la porta laterale del bar.

Appena fatta irruzione, è scattato l’allarme, ma il balordo è comunque riuscito a portar via il fondocassa del bar e il fondocassa del reparto tabacchi per un bottino complessivo di circa 500 euro.

I titolari hanno sporto denuncia per furto ai carabinieri della Tenenza di Guidonia.

Stando sempre alle informazioni raccolte da Tiburno.Tv, il furto di ieri notte è il quinto negli ultimi dieci giorni.

Alcune immagini della “spaccata” messa a segno ai danni di “Canapa Erawan”, a Colle Fiorito di Guidonia

All’alba di martedì primo luglio nel mirino sono finiti “Canapa Erawan”, il negozio specializzato nella vendita di prodotti a base di canapa di piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa sempre a Colle Fiorito, e la “Sisal Matchpoint”, sala scommesse, sala slot e Supernalotto di Via Tiburtina 137 a Villalba di Guidonia.

Da “Canapa Erawan” i malviventi sono entrati in azione alle 3,45 utilizzando un furgone Daily con cassone aperto lanciato contro la serranda laterale del negozio per rubare i 260 euro del fondocassa: i danni superano i 5 mila euro (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

La “Sisal Matchpoint”, sala scommesse, sala slot e Supernalotto di Via Tiburtina 137 a Villalba di Guidonia

Alla “Sisal Matchpoint”, invece, con un piede di porco i ladri sono riusciti a forzare la saracinesca e a scardinare la porta a vetri d’ingresso per portare via un cambiamonete delle slot (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Il Bar “Cavallino Rosso” di via Tiburtina a Tivoli Terme assaltato all’alba del 28 giugno

La saracinesca della porta d’emergenza del Bar “Cavallino Rosso” è stata tagliata

La saracinesca centrale è stata forzata con un cric

All’alba di sabato 28 giugno i soliti ignoti avevano fatto “visita” al “Bar Cavallino Rosso”, lo storico locale di via Tiburtina 293 a Tivoli Terme di proprietà della famiglia D’Ascia (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Sandro D’Ascia, 64 anni, titolare del Bar “Cavallino Rosso” di via Tiburtina

In quel caso, utilizzando un cric, i ladri sono riusciti a scardinare la serranda e dopo aver spaccato la soglia in travertino a portar via un bottino di svariate migliaia di euro, tra contanti, “Gratta e Vinci”, biglietti e abbonamenti della Cotral, oltre ad una slot machine e al relativo cambiamonete.

All’alba di venerdì 27 giugno furto con scasso al “Centrale 97” di piazza Dalla Chiesa, a Colle Fiorito di Guidonia

All’alba di venerdì 27 giugno, stessa sorte era toccata al “Centrale 97”, il bar pasticceria pizzeria e ristorante di piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, sempre nel quartiere di Colle Fiorito di Guidonia (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Verso le 3,50 utilizzando un piede di porco i malviventi sono riusciti a forzare la saracinesca dell’entrata laterale, adiacente alla vetrina di “Canapa Erawan” demolita 4 notti dopo.

Una volta all’interno del “Centrale 97”, è scattato l’allarme antifurto collegato con l’istituto di vigilanza e il nebbiogeno, un dispositivo in grado di generare in pochissimi secondi un vero e proprio muro di fittissima nebbia, che impedisce ai ladri di vedere.

Tuttavia, nell’arco di 50 secondi netti i balordi hanno fatto razzia di tabacchi, gratta e vinci e di monete dal fondocassa.

L’ingresso dell’ex Liceo Majorana, oggi Istituto d’Istruzione Superiore di viale Roma 298, a Guidonia

Domenica 22 giugno, invece, i carabinieri della Stazione di Tivoli Terme e San Vittorino Romano hanno arrestato in flagranza di reato l’autore di un furto aggravato ai danni dell’Istituto d’Istruzione Superiore di viale Roma 298, a Guidonia Montecelio (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Si tratta di un 25enne italiano di origine rom bloccato mentre stava portando via succhi di frutta, bevande e altri generi alimentari, oltre a 4 computer, uno dei quali utilizzato dalla Commissione degli esami di maturità con all’interno i dati sensibili di centinaia di studenti.