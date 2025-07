SAN CESAREO – Finto finanziere truffa una ottantenne: preso dai poliziotti veri

Si è presentato spacciandosi per un finanziere e così è riuscito a farsi consegnare da una ottantenne tutti i gioielli presenti in casa, ma il marito dell’anziana ha sentito “puzza di bruciato” e ha chiesto aiuto alla Polizia.

Così martedì primo luglio a San Cesareo gli agenti del Commissariato di Frascati hanno arrestato in flagranza un quarantanovenne di origine partenopea, già noto alle forze dell’ordine, per truffa aggravata ai danni di due anziani ultraottantenni.

Secondo un comunicato stampa diffuso sabato 5 luglio dalla Questura di Roma, fingendosi un finanziere l’uomo si è presentato in casa dei coniugi, dov’era presente soltanto la moglie.

Il truffatore ha detto alla donna che doveva effettuare un sopralluogo a seguito di una presunta rapina che sarebbe stata consumata con l’auto del marito.

Contemporaneamente ha contattato telefonicamente su WhatsApp l’anziano marito, che si trovava a poche centinaia di metri da casa in una via centrale di San Cesareo, probabilmente nel tentativo di trattenerlo lontano dall’abitazione e per impedire eventuali contatti telefonici con la moglie.

Insospettito da quella telefonata e vedendo una pattuglia della Polizia di Stato in transito, l’anziano ha fermato gli agenti facendogli ascoltare in diretta la conversazione telefonica.

A quel punto, i poliziotti del Commissariato di Frascati si sono resi conto di quanto stava accadendo e hanno suggerito all’anziano di rimanere al telefono fingendo di essere caduto nella trappola.

Nel frattempo gli agenti e il pensionato si sono recati insieme presso l’abitazione.

Nell’androne del palazzo hanno incrociato un uomo che frettolosamente tentava di uscire con una borsa nera a tracolla.

Gli agenti hanno immediatamente fermato e perquisito l’uomo e all’interno della borsa sono stati rinvenuti numerosi orologi e oggetti d’oro, “sequestrati” all’anziana signora nel corso della finta perquisizione.

Colto sul fatto, l’uomo gravemente indiziato del reato di truffa aggravata, è stato arrestato dagli agenti e condotto presso le camere di sicurezza della Questura di Roma in attesa dell’udienza direttissima.

L’arresto correttamente eseguito dagli agenti del Commissariato di Frascati, è stato convalidato il giorno successivo dall’Autorità Giudiziaria del Tribunale di Tivoli, che contestualmente ha emesso la misura cautelare del divieto di dimora nel territorio di Roma Capitale.