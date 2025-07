Nuova operazione straordinaria di controllo del territorio disposta dalla Questura di Roma nel quadrante nord-est della Capitale e in particolare a Monterotondo.

Il bilancio è di due minimarket sottoposti a sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di 5 mila euro.

Secondo un comunicato stampa diffuso oggi, lunedì 7 luglio, dalla Questura di Roma, l’azione ha visto in campo gli agenti del III Distretto Fidene e della Polizia Locale di Monterotondo.

Nella serata di venerdì 20 giugno gli agenti della Questura, insieme ai vigili urbani diretti dal Comandante Michele Lamanna impegnati nel “Progetto Sicurezza Urbana” dalle ore 21 a mezzanotte, hanno sottoposte ad ispezione amministrativa due minimarket in via dello Stadio e in via Oberdanin dove è stata accertata la vendita irregolare di alcolici oltre l’orario consentito.

I titolari sono stati sanzionati per la violazione del Regolamento per la Tutela, valorizzazione e miglioramento della qualità urbana del Centro Storico approvato dal Consiglio comunale il 12 dicembre 2023.

A Monterotondo, la vendita e il consumo di bevande alcoliche sono infatti soggetti a limitazioni orarie. Nello specifico, è vietata la vendita per asporto di alcolici e superalcolici dalle ore 22:00 alle ore 7:00.

Durante l’operazione gli agenti del III Distretto Fidene e della Polizia Locale di Monterotondo hanno identificate altre 11 persone.