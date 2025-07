MONTEROTONDO – Automobilisti ubriachi denunciati e commercianti multati per vendita di alcol ai minori

I Carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e alla repressione di ogni forma di illegalità, con particolare attenzione al fenomeno della “Movida”.

Secondo un comunicato stampa diffuso oggi, lunedì 14 luglio, l’operazione si è sviluppata sull’intero territorio del comune di Monterotondo e ha interessato in modo specifico le arterie nevralgiche del centro cittadino, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Nel corso delle attività, svoltesi nell’arco serale notturno tra venerdì 11 e sabato 12 luglio, i Carabinieri diretti dal Capitano Carmine Rossi hanno denunciato alla Procura della Repubblica 6 persone; in particolare, un 34enne, un 28enne ed una 29enne, italiani, sono stati sorpresi alla guida delle proprie autovetture con un tasso alcolemico superiore al consentito, che nel caso del 28enne, era superiore all’1,5 G/L, pertanto per i tre è scattata la denuncia, con il contestuale ritiro della patente di guida.

Altri due giovani, invece, un 18enne italiano ed un 22enne albanese, a seguito di controllo alla circolazione stradale e successivi accertamenti, sono stati trovati in possesso ognuno con una pistola a pallini, di libera vendita, private del previsto tappo rosso che contrassegna le pistole giocattolo, pertanto sono stati denunciati dai militari, poiché gravemente indiziati del reato di porto abusivo di arma.

Poco dopo, stessa sorte per un 32enne italiano, denunciato dai Carabinieri, poiché a seguito di un controllo d’iniziativa è stato trovato in possesso di circa 70 grammi di marijuana, suddivisi in più involucri. Tutto sequestrato.

Segnalate alla Prefettura per il possesso di modica quantità di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale, 5 persone, sequestrando complessivamente oltre 7 grammi di hashish e 4 grammi di cocaina.

In collaborazione con il personale dell’Asl Roma 5 e della Polizia Locale di Monterotondo, i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno ispezionato due attività di ristorazione e 3 esercizi di vicinato del centro storico del comune eretino; ai titolari di due ristoranti sono state elevate sanzioni, per circa 4.000 Euro, poiché è stata riscontrata la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo HACCP, mentre altri due titolari di esercizi di vicinato sono stati sorpresi a vendere alcool a minori di anni 18 ed un terzo è stato sorpreso mentre cedeva alcool in recipienti di vetro oltre le ore 22:00, in contrasto con quanto stabilito dal Regolamento comunale teso alla tutela e valorizzazione del centro storico di Monterotondo.

Complessivamente, i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno identificato oltre 260 persone e controllato oltre 170 veicoli, alcuni dei quali sono stati sanzionati al codice della strada per oltre 6.500 euro; 3 le patenti di guida ritirate.