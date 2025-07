CALCIO – Guidonia Montecelio: il settore giovanile cresce ancora

Il Guidonia Montecelio 1937 FC non si ferma più. Il Presidente Fusano e il Direttore Generale Lucchesi stanno costruendo una struttura solida anche a livello giovanile, convinti che la crescita del vivaio sia il fondamento di ogni club professionistico.

Per l’Under 15 Serie C arriva un colpo importante: Gian Marco Fiorino, esterno talentuoso con esperienze nelle giovanili di Lazio e Frosinone. Il giovane calciatore si è già distinto per tecnica, duttilità tattica e coraggio nelle giocate.

Fiorino è pronto a mettersi a disposizione della squadra, determinato a crescere e migliorarsi ancora. Con operazioni mirate in ogni reparto, il Guidonia sta tracciando una linea chiara: formare talenti e consolidare una filiera rossoblù competitiva in ogni categoria.

“Mi aspetto tanto da questa esperienza e spero di fare bene. Nel corso della mia carriera mi sono sempre messo a disposizione del mister e della squadra, cambiando anche ruolo all’occorrenza. Una delle mie caratteristiche è quella di provare la giocata improvvisa e grazie a questo mio coraggio sono riuscito a segnare anche bellissimi gol. Sono molto legato alla rete realizzata in una finale contro la Roma, un pallonetto che ha superato il portiere sul secondo palo. Una bellissima gioia che conservo. Cerco sempre di migliorarmi e spero di farlo a Guidonia Montecelio”, le prime parole di Fiorino da rossoblù.

(Daniele Di Cerbo)