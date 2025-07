TIVOLI – Bando per la concessione d’uso delle palestre “Maramotti” e “Rosmini”

Il Comune di Tivoli informa che è stato pubblicato l’avviso per la concessione d’uso temporaneo degli impianti sportivi comunali “Maramotti” e “Rosmini” per l’annualità sportiva 2025/2026.

Possono partecipare le società e associazioni sportive dilettantistiche, le federazioni e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, purché in possesso dei requisiti previsti, tra cui:

sede legale e operativa nel Comune di Tivoli;

affiliazione a una Federazione Sportiva Nazionale o Ente di promozione sportiva;

iscrizione al Registro CONI;

regolarità nei pagamenti di eventuali precedenti concessioni.

Orari di disponibilità degli impianti:

Palestra “Maramotti” (Largo Giovanna Baja, Tivoli): dal lunedì al venerdì dalle 16:00 alle 21:00 e il sabato dalle 8:00 alle 21:00;

Palestra “Rosmini” (Viale Mannelli 11, Tivoli): dal lunedì al venerdì dalle 16:00 alle 21:00.

Le assegnazioni saranno effettuate tramite graduatoria, con priorità alle organizzazioni con sede a Tivoli. In caso di richieste coincidenti per gli stessi orari, si procederà con un confronto tra i soggetti interessati; in mancanza di accordo, sarà applicata una griglia di punteggio basata su criteri oggettivi come: anzianità dell’associazione, numero di iscritti, titoli dello staff tecnico, attività giovanile, inclusione sociale e livello agonistico.

Scadenza per la presentazione delle domande: ore 12:00 dell’11 agosto 2025

Le domande devono essere inviate via PEC a info@pec.comune.tivoli.rm.it oppure consegnate all’URP del Comune di Tivoli. Nell’oggetto deve essere indicato: “DOMANDA ASSEGNAZIONE PALESTRE COMUNALI MARAMOTTI E ROSMINI STAGIONE 2025/2026”.

La domanda deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o accompagnata da copia del documento d’identità in caso di firma autografa.

Per maggiori dettagli sulle modalità di partecipazione, i criteri di selezione e le condizioni di utilizzo delle palestre, si invita a consultare l’avviso completo.

Il modulo di domanda è disponibile in allegato in fondo alla pagina.