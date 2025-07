PALOMBARA SABINA - L’Orchestra Mandolinistica Romana in concerto

Si terrà giovedì 24 luglio presso il Castello Savelli di Palombara Sabina il concerto dell’Orchestra Mandolinistica Romana dal titolo “‘na gita a li castelli”.

Organizzato dal Comune di Palombara in collaborazione con l’Associazione Mandolinistica Romana, l’evento avrà inizio alle ore 19 con ingresso ad offerta libera e vedrà l’esecuzione di musiche di Moszokowski, Ketelbey, Joplin, Rota ed altri.

L’Orchestra Mandolinistica Romana è composta da: Alessandro Ascione, Mario D’Allura (Mandolini primi); Aloisio Martina, Pietro Bomba, Thomas De Filippi, Michela Nonis, Romano Perrone, Enzo Ponziani, Paolo Stelluti (Mandolini secondi); Aldo Arbusti, Claudio Caponi, Benedetta Colli, Stefano Pogelli (Mandole); Massimiliano Bonesi, Luciana Preden, Roberta Zola (Chitarre); Valentina Bonafini (Clavicembalo); Marco D’Ambrosio, Dino Gubinelli (Mandoloncelli); Enriques Sanos (Contrabbasso).

CHI E’ IL MAESTRO CARMINE DIODORO

Il Maestro Carmine Diodoro, 43enne Direttore dell’Orchestra Mandolinistica Romana

Direttore è Carmine Diodoro, nato a Pescara nel 1982, diplomato in pianoforte nel 2005 presso il Conservatorio di musica “Santa Cecilia”, allievo di alcuni maestri di rilievo internazionale tra cui Pavel Egorov, docente presso il Conservatorio di San Pietroburgo e Michael Petukhov, docente presso il Conservatorio di Mosca.

Nel 2007 Carmine Diodoro ha preso le prime lezioni di direzione d’orchestra dal Maestro Nicola Samale per poi conseguire il triennio di primo livello e il biennio di secondo livello di direzione d’orchestra con il massimo dei voti presso il Conservatorio di Roma.

Diplomato in direzione d’orchestra anche presso l’Accademia Musicale Pescarese con il Maestro Donato Renzetti, nel 2015 consegue il diploma in composizione tradizionale presso il Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” di Roma.

Ha lavorato presso il Reate Festival 2012 e in qualità di Maestro collaboratore presso il Teatro dell’Opera di Roma (2015-2017) e presso il Festival dei Due Mondi a Spoleto (2017-2019).

Come direttore d’orchestra, si è esibito presso l’Auditorium del Parco a L’Aquila, la Sala Accademica del Conservatorio Santa Cecilia, il Museo nazionale delle arti del XXI secolo MAXXI, il Teatro di Villa Torlonia, il Teatro di Tor Bella Monaca, il Teatro Argentina, il Teatro Eliseo, il Priorato di Malta, etc.

Lavora inoltre come compositore, arrangiatore, copista ed è docente di educazione musicale e di pianoforte a Roma.

È il presidente dell’associazione culturale “Mosaico Armonico” da lui costituita nel luglio del 2012.

Dal 2019 è il direttore stabile dell’Orchestra Mandolinistica Romana.

CHI E’ L’ASSOCIAZIONE MANDOLINISTICA ROMANA

L’Orchestra Mandolinistica Romana

L’Associazione Mandolinistica Romana, costituita nel 1984, è un’associazione culturale senza fine di lucro che persegue la promozione dell’arte mandolinistica, l’organizzazione di manifestazioni culturali e la tutela del patrimonio culturale mandolinistico, tra i più antichi e tipici della nostra tradizione.

L’Associazione ha avuto come presidente onorario il Maestro Giuseppe Anedda, considerato colui che ha diffuso nel mondo la conoscenza del mandolino.

Parte integrante dell’Associazione Mandolinistica Romana è la formazione orchestrale denominata “Orchestra Mandolinistica Romana” che si avvale di 20 elementi circa, impegnati in attività concertistiche con diverse formazioni orchestrali, che si dedicano allo studio degli strumenti a plettro nonché alla realizzazione di nuove composizioni. In questi anni l’Orchestra Mandolinistica Romana si è esibita in varie manifestazioni presso teatri e sale da concerto (Teatro dell’Opera di Roma, Teatro Greco di Taormina, Vittoriano, Musei Capitolini, Protomoteca , Auditorium di Mecenate, Palazzo Barberini, ecc.).

Negli ultimi decenni si sono alternati, alla direzione dell’Orchestra Mandolinistica Romana, diversi direttori tra cui, meritano di essere citati, il M° Salvatore Alù, il M° Carlo Jannitti, il il M° Franco Turchi, il M° Giorgio Matteoli e il M° Teresa Fantasia. Attualmente l’orchestra è diretta dal Maestro Carmine Diodoro, diplomato in pianoforte, composizione e direzione d’orchestra.

L’attività di questa orchestra ha permesso di riportare alla vita tante opere di artisti come Vivaldi, Beethoven, Hummel, Pergolesi, Mozart, Verdi, Mahler, Stravinskij ed altri.

Gli strumenti peculiari utilizzati dall’Orchestra Mandolinistica Romana sono derivati dalla famiglia del liuto; questi strumenti, che conservano la forma della cassa piriforme con fondo ricurvo, ma che si differenziano per la struttura del cavigliere e per l’accordatura, sono i mandolini, le mandole, i mandoloncelli, nonché strumenti a pizzico quali le chitarre e ad arco come il contrabbasso.

Il repertorio dell’Orchestra Mandolinistica Romana comprende musiche di autori classici come Ambrosius, Calace, Cecere, Gervasio, Monti, Mozart, Strauss, Vivaldi ed altri ed un’ampia scelta di canzoni della musica folcloristica e popolare, italiana ed estera, sapientemente rielaborate da compositori operanti nell’ambito dell’Associazione Mandolinistica Romana.