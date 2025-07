Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate.

Purtroppo il suo cuore ha cessato di battere mentre i medici cercavano di salvargli la vita.

Franco Verderosa, 66enne di Campolimpido di Tivoli, co-titolare de “La Verderosa Srl”

E’ morto così al policlinico “Agostino Gemelli” di Roma nella serata di ieri, lunedì 21 luglio, Franco Verderosa, 66enne imprenditore di Campolimpido di Tivoli, co-titolare de “La Verderosa Srl”, fabbrica di infissi e arredamenti su misura con sede a Palestrina.

Nel pomeriggio di ieri Verderosa era rimasto coinvolto in un incidente stradale a Gallicano nel Lazio mentre era alla guida del furgone dell’azienda di famiglia con sede in Via Prenestina Nuova gestita insieme ai fratelli Rocco e Massimo (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Il furgone condotto da Franco Verderosa soccorso dai vigili del fuoco

Secondo un comunicato del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma, l’incidente è avvenuto verso le ore 13.00 al chilometro 7,600 di Via Tivoli, all’altezza del Castello di Passerano.

Nello scontro sono rimasti coinvolti un altro furgone ed una Fiat 500. Un impatto violentissimo, tant’è che è stato necessario l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Palestrina per estrarre i conducenti dalle lamiere.

Tutti e tre in codice rosso, le condizioni di Franco Verderosa erano state considerate le più gravi per questo l’imprenditore era stato trasferito in eliambulanza al policlinico “Agostino Gemelli”, dove è stato sottoposto ad un disperato intervento chirurgico ma l’imprenditore è deceduto in sala operatoria..

La dinamica dell’incidente è in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri della Compagnia di Palestrina.