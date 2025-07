Si è svolta ieri sera, sabato 26 luglio, presso il Teatro Savelli a Moricone, la proiezione del film “Ghiaccio” di Fabrizio Moro e Alessio De Leonardis con protagonisti Giacomo Ferrara, noto come “Spadino” in “Suburra”, e Vinicio Marchioni (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Un momento della serata di ieri al Teatro Savelli di Moricone

Il regista romano Alessio De Leonardis insieme all’attore Claudio Camilli di Monterotondo hanno incontrato il numeroso pubblico presente per l’occasione e, dopo autografi e selfie, hanno ripercorso le tappe delle loro carriere.

Insieme ai presentatori della serata hanno ribadito il messaggio sociale del film.

“Sono veramente felice di essere qui – ha detto Alessio De Leonardis- perché avete saputo cogliere il vero significato di Ghiaccio.

Ogni individuo può cadere e riesce a rialzarsi solo grazie alla famiglia e all’amore che vince sempre”.

“Sono di Monterotondo – ha ricordato Claudio Camilli – e qui mi sento a casa. Nel cinema come nella vita bisogna avere il coraggio di andare avanti nonostante tutto, perché poi i sogni si realizzano sempre”.

Al termine dell’incontro il Sindaco e la Giunta Comunale hanno invitato sul palco il consigliere regionale Valerio Novelli.

“Questo teatro è un posto veramente unico – ha dichiarato il consigliere – e vedere un film qui è un doppio piacere, sia per la splendida veduta che per le pellicole proiettate in queste serate”.

Ai due artisti il Sindaco e la Giunta Comunale hanno consegnato un riconoscimento invitandoli a tornare a Moricone magari anche per girare un prossimo film.

“Moricone è un set cinematografico a cielo aperto – ha ricordato il Sindaco Pascazi- Nel suo borgo antico sono stati girati diversi film e sceneggiati televisivi e un famoso regista aveva persino acquistato qui una casa ove trascorreva il periodo estivo”.

Il primo cittadino ha poi ringraziato la Presidenza del Consiglio Regionale, la Città Metropolitana di Roma Capitale e tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questa e delle altre serate di cinema e musica presso il Teatro Savelli.

La serata è proseguita con la proiezione del film da parte della “Cinetenica Marino”.