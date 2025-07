Proseguono senza sosta le attività di bonifica delle discariche abusive già messe in atto nelle settimane precedenti da parte dei Carabinieri della Tenenza di Guidonia, in collaborazione con i colleghi del Nucleo Forestali della Città dell’Aria.

Secondo un comunicato stampa del Comando provinciale dell’Arma, l’ultimo servizio di controllo è stato effettuato mercoledì pomeriggio 23 luglio all’interno del campo nomadi abusivo all’Albuccione di Guidonia, dove il 19 dicembre 2024 è stato sgomberato l’80 per cento dell’insediamento.

In particolare, l’operazione è stata realizzata sui terreni di proprietà della Asl Roma 5 al fine di censire e bonificare i siti di interesse, nonché prevenire gli incendi connessi alla presenza dei predetti insediamenti.

Nel corso del servizio i militari dell’Arma hanno posto sotto sequestro due intere aree adibite a discarica abusiva di circa 90 metri quadrati, per la violazione prevista dall’articolo 256 comma 3 del decreto legislativo 152/2006, ossia realizzazione di discarica abusiva con materiali pericolosi e non.

Le indagini sono in corso per identificare gli autori che hanno abbandonato cumuli di rifiuti di vario genere e facilmente incendiabile, nonché materiale ferroso, in un’area patrimonio immobiliare della Asl Rroma 5.

Durante la mattina, sono stati realizzati anche controlli alla circolazione stradale, durante i quali sono stati controllati 34 persone, 4 veicoli.