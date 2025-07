GUIDONIA – L’auto urta l’aiuola spartitraffico e si ribalta

Drammatico incidente stradale nella tarda serata di oggi, domenica 28 luglio, a Guidonia Montecelio.

La Ford ribaltata sulla “48” a Guidonia

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è avvenuto poco dopo le ore 22 in via Casal Bianco, la strada provinciale meglio nota come “48” che collega il quartiere di Colle Fiorito di Guidonia con Settecamini.

L’auto ha urtato il marciapiede dell’aiuola spartitraffico

Una Ford C Max condotta da una donna procedeva in direzione Roma quando – per cause in corso di accertamento – ha urtato l’aiuola spartitraffico all’intersezione con via Casal Bianco Vecchia e si è ribaltata.

Non sarebbero coinvolti altri veicoli.

Sul posto due squadre dei vigili del fuoco e un’ambulanza del 118 della Croce Blu: la conducente sarebbe uscita autonomamente dall’abitacolo, cosciente e vigile, ed è stata affidata alle cure dei sanitari