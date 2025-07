Stanno insieme da quando erano bambini.

Lui aveva 15 anni e lei 12.

Una relazione lunga quasi mezzo secolo, di sogni e scelte condivise, gli ultimi tre lustri dedicati ad un vero e proprio progetto di vita: la danza.

Così Paolo Simonelli, 61 anni, e Maria Grazia Cappelluti, 58, marito e moglie di Tivoli, hanno primeggiato ai Campionati Italiani di Categoria 2025 della FIDESM (Federazione Italiana Danza Sportiva) tenutisi presso la Fiera di Rimini, da sabato 5 luglio a domenica 13 luglio.

Domenica 6 luglio i coniugi tiburtini, atleti della “Asd Dance Project Roma”, sono saliti sul podio più alto classificandosi al primo posto nella categoria Senior IV Classe B3 nella disciplina delle Danze standard, ottenendo così la medaglia d’oro nell’ambita gara nazionale di Coppa Italia 2025 disputata con 10 coppie partecipanti provenienti da tutta Italia.

Mercoledì 9 luglio Paolo e Maria Grazia si sono laureati vice campioni italiani nella categoria Senior IV Classe B3 conquistando secondo posto e medaglia d’argento dopo aver eliminato 38 coppie partecipanti provenienti da tutta Italia.

Entrambi tiburtini doc, Paolo Simonelli è Soprintendente Capo della Polizia Locale di Tivoli nella quale è stato assunto dal 16 aprile 1991 laureandosi in Giurisprudenza nel 2007, mentre Maria Grazia Cappelluti lavora come insegnante di scuola primaria.

Sposati il 12 aprile 1993, genitori di Mariachiara, nata nel 1994, e di Gianpaolo, classe 1996, i coniugi hanno iniziato la loro avventura nel mondo della Danza Sportiva 15 anni fa a livello amatoriale e dal 2022 gareggiano a livello agonistico.

Nel 2024 la coppia era arrivata in finale nella Categoria C, mentre quest’anno ha centrato i traguardi che contano: prima il il titolo di campioni regionali del Lazio, poi quello di campioni italiani.

“L’idea iniziale di fare movimento sulla musica, (perché danzare è un’altra cosa) , è stata forse la più bella e importante scelta per il nostro futuro – raccontano Paolo e Maria Grazia – Niente ci lasciava immaginare che da lì ad almeno 15 anni avremmo fatto, di una semplice scelta, un progetto di coppia”.

Tutto è iniziato con la proposta di una coppia di amici, la maestra di danza Paola F., e il maestro Francesco D. F.

“Perché non venite a provare la nostra scuola?”, la buttarono lì gli insegnanti.

“Così per gioco, entrammo a far parte del gruppo per i balli da sala – prosegue il racconto dei neo campioni italiani – Da quel giorno é scattata la passione. Il tempo trascorso insieme agli amici del gruppo della scuola di ballo è volato e, passando in seguito nel gruppo di altri maestri – Paola B. e Fabrizio L. di Palombara – ci siamo avvicinati sempre più a ciò che significa ballare con altri obiettivi.

Gli ultimi maestri ci hanno indicato la scuola adatta a noi, qualora avessimo voluto intraprendere questo sport a livello agonistico.

Ormai stavamo assaporando l’idea di metterci in gioco, di confrontarci con le altre coppie e quindi non ce lo siamo fatto ripetere due volte e abbiamo deciso di entrare a far parte della scuola ASD Project Roma dei maestri Alessandro Ilarioni e Aurora Sbardella”.

“La passione: c’era; la voglia di imparare: anche; il desiderio di stare insieme agli altri e la tenacia nel portare a termine un progetto, erano per noi elementi fondamentali e non solo! – concludono Paolo Simonelli e Maria Grazia Cappelluti – Ci piaceva l’idea che i nostri figli, Mariachiara e Gianpaolo, potessero essere orgogliosi di avere due genitori così!

Bene! Siamo arrivati fin qui: con non poca fatica, con tanto lavoro e tanto ascolto durante la lezione.

Abbiamo ancora tanto da imparare ma proprio questa consapevolezza è la motivazione che ci fa sognare di arrivare a nuovi ambiti traguardi nel mondo della danza sportiva.

Un grazie di cuore a chi ha creduto in noi e ha visto piccole potenzialità, dandoci l’input a fare sempre meglio.

Orgogliosi dei risultati conseguiti, con le nostre vittorie portiamo alto il nome della regione Lazio e della nostra meravigliosa città di Tivoli”.