TIVOLI – Il sindaco incontra i cittadini del centro storico

Si è svolto ieri, presso la Chiesa dell’Annunziata, un incontro definito “partecipato, educato e costruttivo” tra il sindaco di Tivoli Marco Innocenzi e l’Amministrazione comunale con gli abitanti del Centro Storico. L’iniziativa ha segnato un momento significativo di ascolto e confronto con le associazioni del territorio.

Durante l’appuntamento, il primo cittadino ha illustrato le azioni già intraprese per migliorare la zona e ha presentato proposte e soluzioni per affrontare le attuali criticità. Ma al di là dei contenuti, il messaggio più forte è stato quello di voler riaprire un canale diretto tra istituzioni e cittadini.

“Un incontro partecipato, educato e costruttivo con gli abitanti del Centro Storico – commenta il sindaco Marco Innocenzi – Ieri, alla Chiesa dell’Annunziata, ho partecipato all’appuntamento insieme ad altri membri dell’Amministrazione. Ho ascoltato le proposte avanzate dalle associazioni del Centro Storico Medievale e ho illustrato le cose che già abbiamo fatto per migliorare il luogo e le idee e soluzioni per risolvere le attuali criticità della zona. Al di là dei contenuti la vittoria principale è stata riportare a Tivoli il dialogo fra istituzioni ed abitanti. Un proposito nel quale credo fermamente in quanto la politica deve sempre essere presente e vicina a tutti. Un primo di tanti incontri che faremo nei prossimi mesi in tutti i quartieri per poter parlare, confrontarci e discutere civilmente.”