Sagre della pizza fritta: a San Polo, Nerola e Arcinazzo Romano si fa festa festa

Voglia di pizza fritta? Il secondo weekend di agosto profuma di tradizione, musica e sapori irresistibili: sono ben tre gli eventi dedicati alla pizza fritta che animeranno i borghi della Città del Nord Est tra il 9 e il 10 agosto 2025.

Si parte stasera sabato 9 agosto con due appuntamenti imperdibili: la 32ª Sagra della Pizza Fritta Nerolese a Nerola, organizzata dalla Pro Loco APS, e la festa gastronomica ad Arcinazzo Romano, dove anche qui la pizza fritta sarà protagonista della serata.

Gran finale domenica 10 agosto a San Polo dei Cavalieri con la Sagra della Pizza Fritta promossa dalla Confraternita di San Nicola di Bari, tra stand, giochi popolari e spettacolo musicale dal vivo.

Tre serate per gustare una delle specialità più amate della cucina popolare, in un’atmosfera di festa e convivialità.

Particolarmente ricco il programma di San Polo. A partire dalle ore 18:00, gli stand gastronomici apriranno i battenti, offrendo la specialità protagonista della festa: la pizza fritta, preparata secondo ricetta tradizionale. Ad accompagnare la degustazione, ci saranno giochi popolari che animeranno la piazza e coinvolgeranno grandi e piccoli in un’atmosfera allegra e conviviale.

La serata proseguirà con il “Tribute Show”: dalle 21.30, musica live e omaggi a tre grandi nomi della musica italiana – 883, Cesare Cremonini e Jovanotti – accenderanno il palco e faranno ballare il pubblico fino a tarda sera.

Il gran finale è previsto per le 23.00 con il suggestivo “Ballo delle Pupazze”, un momento folkloristico e coinvolgente che chiuderà la festa nel segno della tradizione.