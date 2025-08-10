In riferimento all’articolo TIVOLI – Polle sorgive, bar abusivo nello stabilimento senza acqua potabile, dall’avvocato Giorgio Fina, legale dell’Associazione “La Sorgente”, gestrice dell’omonimo stabilimento di acqua solfurea in via Primo Brega, a Tivoli Terme, riceviamo e pubblichiamo:

“L’Associazione “La Sorgente”, in merito alle notizie di stampa apprese nella giornata di ieri relative alla contestazione di irregolarità nella somministrazione di alimenti, intende affermare la piena regolarità del proprio operato e collaborazione nei confronti di tutti gli enti preposti.

Evidenzia che l’attività ispettiva ha riguardato l’attività di una società terza e non l’area del parco gestita dall’associazione che è ed è sempre rimasta attiva.

Inoltre ogni problematica è stata subito affrontata e prontamente risolta.

L’Associazione valuta di procedere legalmente a tutela della propria immagine, e ciò sia per quanto occorso sia per affermare in tutte le sedi la propria estraneità rispetto ai pregressi eventi dell’area parco ad opera di altri enti.

Il presidente Josè Urbina Milson commenta: “Insieme abbiamo creato un piccolo paradiso che deve e merita di essere difeso e che deve diventare sempre più bello e confortevole”.

L’Associazione infine precisa che tutti gli associati e gli amici sono sempre i benvenuti per godere insieme delle attività messe a disposizione in uno splendido contesto naturale, unanimamente riconosciuto ed apprezzato, in grado di consentire momenti ricreativi e di relax per tutti”.