MONTEROTONDO – Incendio tra i campi, paura per le abitazioni: elicottero in volo

Un incendio di vegetazione è divampato nel pomeriggio di oggi, 13 agosto, a Monterotondo, in via Vicinale della Reviola, coinvolgendo colture a ridosso di alcune abitazioni. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle ore 16:00 e hanno richiesto l’intervento di più squadre dei Vigili del Fuoco, supportate da un elicottero antincendio.

Le operazioni di spegnimento si sono protratte per diverse ore: il rogo è stato circoscritto solo nel tardo pomeriggio, mentre il personale dei Vigili del Fuoco e i volontari della Protezione Civile hanno continuato a lavorare per domare gli ultimi focolai e completare le operazioni di bonifica dell’area.

L’intervento di Monterotondo è stato uno dei più impegnativi tra i numerosi incendi che oggi hanno colpito Roma e provincia: sono oltre 30 i roghi di vegetazione affrontati dai Vigili del Fuoco nel corso della giornata.

Tra questi, anche un incendio di sterpaglie scoppiato in via della Maglianella, a Roma, nelle vicinanze di un deposito di autobus. Anche in questo caso è stato necessario il supporto dell’elicottero antincendio, richiesto dal DOS (Direttore Operazioni di Spegnimento) intorno alle ore 14:40.

Le alte temperature e le condizioni meteo secche continuano a favorire l’innesco e la propagazione degli incendi. Le autorità raccomandano prudenza e invitano a segnalare immediatamente eventuali focolai al 115.

Il piromane denunciato

L’11 agosto i carabinieri della compagni di Monterotondo hanno colto sul fatto un piromane impegnato ad appiccare fuoco in un terreno vicino alla via Tiberina.