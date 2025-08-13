RIOFREDDO – Sabato torna la Sagra dei Sagnozzi: gusto, musica e karaoke

Sabato 16 agosto, il giorno dopo Ferragosto, torna a Riofreddo la XXVIII edizione della Sagra dei Sagnozzi, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate nel borgo al confine tra Tivoli e Subiaco.

Dalle 19:30, in Piazza Ricciotti Garibaldi, sarà possibile assaporare i tradizionali sagnozzi “Sellaru e pummidoro”: una pasta fresca fatta a mano, simile alle fettuccine ma più spessa e rustica, condita con sugo di pomodoro e sedano, secondo la ricetta contadina tramandata da generazioni.

Il menu base include anche bruschetta, salsiccia alla brace, pane e a scelta un bicchiere di vino o una bottiglia d’acqua.

Non mancheranno proposte per tutti i gusti: arrosticini di pecora, patatine fritte, crêpes dolci e birra alla spina accompagneranno la serata.

In programma anche la gara di karaoke “Tanto pe’ cantà”, aperta a cantanti amatoriali di ogni età. Il vincitore si porterà a casa un buono da 100 euro da spendere nei negozi del paese.

Una serata imperdibile tra sapori autentici, musica dal vivo e divertimento sotto le stelle.