CAPENA – Due incendi in un giorno, fermato il piromane di via Tiberina

È stato identificato e denunciato l’uomo ritenuto responsabile dei due incendi che, l’11 agosto, hanno colpito una zona verde lungo la via Tiberina, nel comune di Capena. Si tratta di un 43enne romeno, senza fissa dimora e con precedenti specifici.

L’allarme è scattato nel pomeriggio, quando diverse segnalazioni giunte al Numero Unico di Emergenza 112 hanno indicato un rogo in corso su un terreno nei pressi della Tiberina.

Grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri della locale stazione, già impegnati in servizi di controllo mirati alla prevenzione degli incendi, il sospetto è stato fermato in flagranza.

Le fiamme, che hanno distrutto circa un ettaro di vegetazione, sono state prontamente domate grazie alla collaborazione tra militari e Vigili del Fuoco. Fortunatamente, non si registrano feriti né danni a cose o abitazioni.

Le indagini avviate subito dopo l’arresto hanno consentito di sequestrare due accendini trovati addosso all’uomo, ritenuto anche l’autore di un precedente rogo divampato nella stessa zona nelle prime ore della giornata, ma rapidamente spento.

Il 43enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Tivoli. Durante l’interrogatorio, non ha fornito alcuna spiegazione sul motivo del gesto. Al momento del fermo armeggiava con due accendini.

Ieri, intanto, sempre sulla via Tiberina è stata registrata un’altra emergenza: la Tiberina è rimasta chiusa per ore per un vasto incendio.