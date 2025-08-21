GUIDONIA – Blitz nell’area PIP, allontanati gli occupanti abusivi e avviata la bonifica

Nella serata di ieri, un’operazione congiunta della Polizia Locale e della Polizia di Stato, coordinata dall’Amministrazione comunale ha portato allo sgombero di alcuni occupanti abusivi nell’area del PIP (Piano degli Insediamenti Produttivi).

Gli interventi sono scattati a seguito di segnalazioni e sopralluoghi che avevano accertato la presenza di persone accampate illegalmente nei parcheggi e nelle aree limitrofe, in violazione della specifica ordinanza sindacale che vieta lo stazionamento, accampamento e baraccamento in tali zone.

Gli occupanti sono stati identificati e denunciati. Inoltre, è stata avviata la bonifica dell’area, resa necessaria dalla presenza di rifiuti ferrosi abbandonati, per la cui rimozione saranno responsabili – a proprie spese – i soggetti individuati.

L’operazione rientra in un più ampio piano di monitoraggio del territorio e di prevenzione del degrado urbano, mirato a evitare la formazione di insediamenti non autorizzati che potrebbero compromettere la sicurezza, l’igiene e la vivibilità dell’area.

“È fondamentale agire tempestivamente – ha dichiarato il sindaco Mauro Lombardo – per impedire il consolidarsi di situazioni di precarietà e pericolosità, sia per gli occupanti sia per la collettività. Dopo lo storico superamento del campo nomadi dell’Albuccione, non consentiremo che si ripetano situazioni analoghe. Il rispetto delle regole è alla base della convivenza civile”.