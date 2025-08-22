Stazione di Salone, da settembre tornano i treni

Dall’8 settembre torna operativa la fermata di Salone sulla linea FL2, nel tratto Val d’Ala – Bagni di Tivoli. La riattivazione del servizio, sospeso in passato per lavori infrastrutturali e problemi legati al vandalismo, è frutto della collaborazione tra Regione Lazio e Trenitalia. La nuova offerta ferroviaria sarà visibile sui canali ufficiali a partire da sabato 23 agosto.

Lo annuncia l’assessore ai Trasporti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera, sottolineando come il ripristino della fermata rappresenti una risposta concreta alle richieste avanzate dai comitati cittadini e dagli utenti del quadrante est della Capitale.

“I romani e i pendolari potranno tornare a utilizzare un nodo ferroviario strategico per questa parte della città. Ringraziamo Trenitalia per aver accolto la nostra richiesta, frutto di un confronto attivo con il territorio”, ha dichiarato Ghera.

Parallelamente alla riattivazione del servizio, la Regione ha annunciato l’apertura di un tavolo di lavoro con Roma Capitale, gli enti preposti e i comitati locali per affrontare le criticità che negli anni hanno penalizzato l’utilizzo della stazione. Tra i temi al centro del confronto ci saranno la sicurezza dell’area e l’accessibilità.

“Una delle proposte emerse dai cittadini – prosegue Ghera – è l’attivazione di un servizio navetta che colleghi la stazione con il quartiere, per facilitarne il raggiungimento e incentivarne l’uso quotidiano”.

La fermata di Salone è stata sospesa il 25 luglio. La chiusura era stata motivata per il poco utilizzo (si registravano circa 60 passeggeri al giorno) e per problemi di sicurezza.