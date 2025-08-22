Rocca Canterano celebra la tradizione con la Sagra dei Cecamariti

Sabato 23 agosto, il pittoresco borgo di Rocca Canterano ospita la celebre Sagra dei Cecamariti, una festa all’insegna dei sapori autentici e della convivialità. Per l’occasione, i tradizionali cecamariti – piatto tipico della cucina locale – verranno serviti in una speciale versione “doppio gusto”, accompagnati da porchetta e patatine, per soddisfare tutti i palati.

Con i suoi circa 170 abitanti, Rocca Canterano è uno dei gioielli nascosti della Città Metropolitana di Roma Capitale, incastonato tra i suggestivi Monti Ruffi, nel cuore del Lazio. Il borgo, situato a 745 metri sul livello del mare, conserva intatto il fascino medievale, con le sue strette viuzze, le antiche mura e un’atmosfera sospesa nel tempo.

Nonostante le sue dimensioni contenute, Rocca Canterano è un centro sorprendentemente vitale. La comunità locale è profondamente legata alle tradizioni e accoglie con entusiasmo i visitatori, condividendo sapori, storie e iniziative culturali. Tra gli appuntamenti più curiosi: la Festa dei Cornuti, una festa allegorica con tanto di corteo a tema.

Un dettaglio importante: da non confondere Rocca Canterano con l’omonima frazione di Rocca di Mezzo, che si trova a 850 metri di altitudine.

I Cecamariti

A Rocca Canterano vige un detto: “Non potete dire di aver mangiato a Rocca Canterano se non avete provato almeno una volta i Cecamariti”. È questo infatti il piatto tipico del paese. Impasto semplice costituito da un mix di farina bianca, farina gialla e acqua, i Cecamariti sapranno conquistarvi al primo assaggio.

Le origini del nome, secondo i racconti popolari, trovano fondamento proprio nella semplicità di preparazione.

Si narra infatti che le signore, mentre i mariti erano impegnati a lavorare i campi durante il giorno, si dedicassero al chiacchiericcio e ad altre futili attività. Prima del rientro a casa dei consorti realizzavano questa tanto gustosa quanto sbrigativa pietanza “accecandoli” e facendo loro credere di aver trascorso l’intera giornata in cucina.

Durante la Sagra vengono proposti i Cecamariti in due varianti: quella classica il cui condimento consiste in un sugo semplice con aglio, olio e peperoncino e quella in bianco condita con funghi, salsicce e ovviamente castagne.