MENTANA – Si ribalta sul trattore e muore sul colpo

Incidente mortale sul lavoro nella mattinata di oggi a Casali di Mentana, alle porte di Roma. Un uomo ha perso la vita mentre stava lavorando la terra a bordo di un trattore, che si è improvvisamente ribaltato in un piccolo dirupo.

Il mezzo agricolo si è capovolto, travolgendo l’uomo, che sarebbe morto sul colpo. Scattato l’allarme, sul posto è atterrata un’eliambulanza, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile: i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nel recupero del corpo e del mezzo, e i carabinieri della stazione di Mentana che si stanno occupando dei rilievi.