CAMERATA NUOVA – Si ribalta col quad in un dirupo, salvato da poliziotto fuori servizio

Un uomo di 64 anni è stato salvato da un poliziotto fuori servizio dopo essersi ribaltato con il quad in un dirupo nella zona montana di Camposecco, nel comune di Camerata Nuova. L’incidente è avvenuto sabato scorso intorno a mezzogiorno.

L’ispettore della Polizia di Stato, in servizio al Reparto Scorte della Questura di Roma, stava passeggiando con la moglie lungo un sentiero sterrato quando ha assistito alla caduta del quad. Per motivi ancora da accertare, il mezzo ha perso il controllo ed è precipitato fuori pista, fermandosi sulle rocce sottostanti.

Di fronte alla gravità della situazione e all’impossibilità di contattare i soccorsi a causa dell’assenza di segnale telefonico, il poliziotto ha prontamente caricato il ferito sul suo fuoristrada e lo ha trasportato fino al centro abitato più vicino, a Camerata Nuova.

Qui ha allertato i soccorsi, che sono intervenuti con un’ambulanza e, vista la gravità delle ferite, hanno richiesto l’ausilio dell’elisoccorso e dei carabinieri locali.

Il 64enne, trasportato in codice rosso all’ospedale Tor Vergata di Roma e successivamente ricoverato al San Camillo, ha riportato un pneumotorace, fratture costali multiple e una grave lesione alla milza. La prognosi resta riservata.