CALCIO -Derby e ambizioni: il nord-est infiamma il Girone B di Promozione

Saranno protagoniste nel Girone B di Promozione le squadre del quadrante nord-est della provincia di Roma.

Dalle neopromosse Villa Adriana e Nova 7, fino alle storiche come Villalba, Palombara, Vis Subiaco e Monterotondo 1935: si preannuncia una stagione ricca di derby, partite combattute e motivazioni altissime.

Difficile oggi stabilire chi possa partire in vantaggio: tutte le formazioni hanno lavorato per consolidare e rafforzare le proprie rose. Sulla carta, il mercato è stato positivo per tutte… ma ora la parola passa al campo.

Il campionato prenderà il via il 21 settembre e la prima sfida “territoriale” sarà Nova 7 – Vis Subiaco.

(Daniele Di Cerbo)