TIVOLI – Ritrovato Ferdinando, l’uomo scomparso da San Gregorio da Sassola

E’ stato ritrovato sano e salvo Ferdinando D., il 67enne originario di Tivoli scomparso mercoledì 27 agosto da San Gregorio da Sassola (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).
Nella giornata di ieri, venerdì 29 agosto, l’uomo è stato intercettato nelle strade di Tivoli dove da 48 ore i familiari hanno continuato a cercare l’uomo, ex gestore di una pizzeria a taglio a Castel Madama.
Giovedì mattina 28 agosto il fratello maggiore di Ferdinando D. aveva presentato denuncia di scomparsa presso il Commissariato di Tivoli, manifestando preoccupazione per le sorti del congiunto il quale in più occasioni avrebbe manifestato la volontà di farla finita.
L’uomo, 67 anni, cresciuto nel quartiere Braschi, da tre anni viveva a San Gregorio da Sassola presso una dependance dell’abitazione del fratello maggiore che ieri ha potuto riabbracciarlo dopo 48 ore di angoscia.