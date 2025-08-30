SANT’ANGELO ROMANO – Giulio è uscito da casa e non ha fatto più ritorno: l’appello della famiglia per ritrovarlo

È uscito da casa come in un giorno qualunque, dicendo ai figli che sarebbe andato dal medico. Erano da poco passate le 16:00 del 28 agosto 2025, a Sant’Angelo Romano. Da allora, però, di Giulio Mariani si sono perse le tracce.

Non è mai arrivato dal dottore, e nessuno l’ha più visto. La sua famiglia, comprensibilmente in apprensione, teme che possa essersi smarrito o trovarsi in difficoltà. Lancia quindi un appello a chiunque possa averlo incontrato o riconosciuto, anche solo per un breve istante.

Giulio ha 56 anni, una corporatura robusta, è alto circa 1 metro e 80, pesa intorno agli 85 chili. Ha capelli castano scuro, occhi castani e un tatuaggio sulla spalla destra, dettaglio che potrebbe aiutare a identificarlo.

Al momento della scomparsa indossava una tuta azzurra Adidas, scarpe da ginnastica bianche Adidas e potrebbe avere con sé un paio di occhiali da sole.

Le ricerche sono in corso, ma ci sono aree che meritano particolare attenzione: il litorale laziale, in particolare Ostia, così come le stazioni dei treni e dei pullman, dove potrebbe essersi diretto.

Chiunque abbia informazioni o anche solo un sospetto è pregato di contattare Pronto Penelope al numero +39 339 6514799 (anche tramite WhatsApp).

Ogni segnalazione, anche se minima, può essere fondamentale. La famiglia chiede aiuto a tutti: condividere può fare la differenza.