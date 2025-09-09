TIVOLI – Svuota il negozio e scarica in strada: commerciante italiano denunciato

A Tivoli continuano gli interventi nel territorio per salvaguardare l’ambiente e la corretta gestione dei rifiuti.

Secondo un comunicato dell’amministrazione comunale, su indicazione del Presidente della Commissione Ambiente Massimiliano Asquini, gli ispettori ambientali della associazione Congeav Tivoli sono intervenuti in Via dell’Aeronautica, nel quartiere di Borgonovo, all’altezza del cavalcavia autostradale, dove è stato rinvenuto un vasto deposito incontrollato di rifiuti.

Gli ispettori hanno rinvenuto scaffali, ma anche registri di acquisto e documentazione varia riconducibile ad una attività commerciale.

Successivamente, grazie anche alla documentazione fotografica depositata agli atti, sono stati informati gli organi preposti alla ricezione di denuncia, per eventuale reato di abbandono di rifiuti.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, venerdì 5 settembre gli ispettori ambientali di Tivoli hanno denunciato ai Carabinieri Forestali di Guidonia un 50enne italiano titolare di una attività commerciale con sede a Villanova di Guidonia.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Presidente Asquini che – a nome dell’Amministrazione – ha ringraziato gli operatori per il lavoro svolto a tutela della legalità e dell’ambiente.

“Un’operazione – si legge nel comunicato del Comune di Tivoli – che prosegue una serie di iniziative svoltesi in tutto il territorio comunale e che proseguiranno nelle prossime settimane al fine di segnalare e denunciare tutte le possibili situazioni di rischio igienico-ambientale”.