GUIDONIA – “Non perdere il battito!”: al parco la Giornata Mondiale per il Cuore 

Si terrà domenica 28 settembre a Villanova di Guidonia “Non perdere il battito!” , iniziativa promossa in occasione della Giornata Mondiale per il Cuore dall’associazione “Volontario per TE – ODV”, Centro di Formazione #IRCOMUNITA’, nell’ambito della mobilitazione internazionale guidata in Italia dall’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione “Lorenzo Greco” Onlus, con il patrocinio della Città di Guidonia Montecelio e in collaborazione con l’Accademia Tai Chi Chuan “Il Grande Fiume” e “Fiore”, attività commerciale che gestisce il Parco “Giovanni Maria Cutuli”.

E' prevista una serie di iniziative gratuite dedicate alla prevenzione e alla sensibilizzazione contro le malattie cardiovascolari. Il programma prevede appuntamenti distribuiti nell'arco della giornata. La mattina, presso il Parco "Giovanni Maria Cutuli" in Piazza San Giuseppe Artigiano, alle ore 10:00 si terrà una lezione di Qi Gong per il benessere psico-fisico, seguita alle ore 11:00 da dimostrazioni pratiche sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare (RCP) e sull'uso del defibrillatore. Nel pomeriggio, dalle 16:30 alle 19:00, presso le aule scolastiche di via La Marmora 35, spazio alla formazione con un corso BLS (Basic Life Support) rivolto a cittadini e volontari. La Giornata Mondiale per il Cuore, istituita dalla World Heart Federation, mira a unire persone e comunità in ogni parte del mondo per incoraggiare stili di vita salutari e diffondere conoscenze utili a contrastare le malattie cardio-cerebrovascolari.