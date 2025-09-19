MONTEROTONDO – Al via il rifacimento del manto stradale in dieci vie cittadine

È partito ufficialmente il piano di rifacimento del manto stradale nel Comune di Monterotondo, un intervento da 139.000 euro approvato in giunta lo scorso agosto. I lavori, iniziati nella notte tra il 18 e il 19 settembre, interesseranno dieci strade comunali e si svolgeranno esclusivamente in orario notturno per ridurre al minimo i disagi alla circolazione.
Le strade interessate
L’intervento prevede il rifacimento parziale o totale delle seguenti vie:
- Via Lago di Garda
- Via Bruno Angellotti
- Via IV Novembre
- Via Rosselli
- Via Grottamarozza
- Via Tagliamento
- Entrata Green Village (rimozione dei dossi ammalorati presso la rotatoria)
- Via Aniene (tratto da Via Salaria all’inizio del cavalcavia)
- Piazzale Cimitero Vecchio
- Via E. Riva (tra Via Elba e Via 8 Maggio)
Lavori in notturna per tutelare la viabilità
L’assessore ai Lavori Pubblici Mauro Alessandri ha spiegato la scelta di operare durante la notte:
“I lavori sono iniziati ieri notte e procederanno tutti in notturna, per non gravare sulla circolazione quotidiana, soprattutto in corrispondenza dell’inizio dell’anno scolastico, già appesantita da inevitabili lavori stradali che stanno eseguendo altri enti e dei quali non possiamo disciplinare direttamente l’orario.”