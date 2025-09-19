MONTEROTONDO – Al via il rifacimento del manto stradale in dieci vie cittadine

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 19 Settembre 2025

L’assessore ai Lavori Pubblici Mauro Alessandri spiega la scelta di operare durante la notte

È partito ufficialmente il piano di rifacimento del manto stradale nel Comune di Monterotondo, un intervento da 139.000 euro approvato in giunta lo scorso agosto. I lavori, iniziati nella notte tra il 18 e il 19 settembre, interesseranno dieci strade comunali e si svolgeranno esclusivamente in orario notturno per ridurre al minimo i disagi alla circolazione.

Le strade interessate

L’intervento prevede il rifacimento parziale o totale delle seguenti vie:

  • Via Lago di Garda
  • Via Bruno Angellotti
  • Via IV Novembre
  • Via Rosselli
  • Via Grottamarozza
  • Via Tagliamento
  • Entrata Green Village (rimozione dei dossi ammalorati presso la rotatoria)
  • Via Aniene (tratto da Via Salaria all’inizio del cavalcavia)
  • Piazzale Cimitero Vecchio
  • Via E. Riva (tra Via Elba e Via 8 Maggio)
LEGGI ANCHE  MONTEROTONDO - Pronto soccorso devastato, la solidarietà del sindaco agli operatori sanitari

Lavori in notturna per tutelare la viabilità

L’assessore ai Lavori Pubblici Mauro Alessandri ha spiegato la scelta di operare durante la notte:

“I lavori sono iniziati ieri notte e procederanno tutti in notturna, per non gravare sulla circolazione quotidiana, soprattutto in corrispondenza dell’inizio dell’anno scolastico, già appesantita da inevitabili lavori stradali che stanno eseguendo altri enti e dei quali non possiamo disciplinare direttamente l’orario.”

Condividi l'articolo:

Articoli Correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

 