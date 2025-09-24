TIVOLI – La delegazione di Bagni chiusa per interruzione di energia elettrica

Il Comune di Tivoli informa che – a causa dell’interruzione della fornitura di energia elettrica da parte di e-distribuzione – venerdì 26 settembre la delegazione di Tivoli Terme resterà chiusa.
Il servizio verrà comunque garantito presso la delegazione di Villa Adriana, sita in Via di Villa Adriana n.176, dalle ore 9 alle ore 12.
Gli utenti che hanno prenotato l’appuntamento per il rilascio delle carte d’identità nella sede di Tivoli Terme potranno recarsi presso la delegazione di Villa Adriana, senza ulteriori adempimenti.