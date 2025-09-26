Auto e moto che sfrecciano nel Centro abitato sono immagini sempre più frequenti a Palombara Sabina.

Per questo l’amministrazione comunale ha deciso di realizzare dispositivi di riduzione della velocità lungo alcune strade.

Lo stabilisce la delibera numero 98 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – approvata ieri, giovedì 25 settembre, dalla giunta comunale guidata dal sindaco Alessandro Palombi.

L’atto da mandato al Settore Lavori pubblici di installare attraversamenti pedonali rialzati previsti dal Nuovo Codice della Strada per convincere i conducenti a moderare la velocità.

Viale Tivoli, nel centro urbano di Palombara Sabina

Viale Roma, strada principale della frazione di Cretone

Stando alla delibera, diverse segnalazioni pervenute agli uffici comunali hanno evidenziato la pericolosità di alcuni tratti di strada con particolare riferimento a Viale Tivoli, nel centro urbano di Palombara Sabina, e Viale Roma, strada principale della frazione di Cretone.

La giunta ha disposto l’installazione degli attraversamenti pedonali rialzati in:

Viale Tivoli (in prossimità del civico n. 5);

Viale Tivoli (in prossimità del civico n. 14);

Viale Tivoli (in prossimità del civico n. 53);

Viale Roma (in prossimità del civico n. 56);

Viale Roma (in prossimità del civico n. 109).