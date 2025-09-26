Il Comune di Tivoli intende mettere in sicurezza Lunganiene Peppino Impastato, sede del mercati settimanale del mercoledì.

Lo stabilisce la delibera numero 242 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA - varata ieri, giovedì 25 settembre, dalla giunta comunale guidata dal sindaco Marco Innocenzi.

Con l’atto viene approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento di “adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità dell’area mercatale Lungo Aniene Impastato di Tivoli”, redatto dall’architetta Silvia Quaranta, dipendente del Settore Lavori Pubblici, dell’importo complessivo pari a 117.647 euro e 6 centesimi.

La delibera dà inoltre mandato agli uffici di partecipare all’avviso pubblico per la valorizzazione e la riqualificazione dei mercati rionali giornalieri e settimanali approvato il 26 giugno scorso dalla giunta regionale del Lazio.

Secondo il progetto di fattibilità tecnico economica l’importo complessivo da 117.647,06 è da finanziarsi per 100 mila euro con risorse derivanti dal contributo regionale e per l’importo di 17.647,06, pari al 15% del contributo richiesto, con fondi comunali di bilancio.

Obiettivo dell’amministrazione comunale è il ripristino e rifacimento del manto stradale, la riqualificazione e pulizia del verde urbano, la rivalutazione dell’assetto dell’area mercatale con una distribuzione più funzionale dei posteggi.