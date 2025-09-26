TIVOLI - Lunganiene, 117 mila euro per mettere in sicurezza il mercato

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 26 Settembre 2025

Presentato il progetto alla Regione per ottenere il finanziamento

Il Comune di Tivoli intende mettere in sicurezza Lunganiene Peppino Impastato, sede del mercati settimanale del mercoledì.

Lo stabilisce la delibera numero 242 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA - varata ieri, giovedì 25 settembre, dalla giunta comunale guidata dal sindaco Marco Innocenzi.

Con l’atto viene approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento di “adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità dell’area mercatale Lungo Aniene Impastato di Tivoli”, redatto dall’architetta Silvia Quaranta, dipendente del Settore Lavori Pubblici, dell’importo complessivo pari a 117.647 euro e 6 centesimi.

La delibera dà inoltre mandato agli uffici di partecipare all’avviso pubblico per la valorizzazione e la riqualificazione dei mercati rionali giornalieri e settimanali approvato il 26 giugno scorso dalla giunta regionale del Lazio.

LEGGI ANCHE  PONTE DI NONA – Sottoposti all'obbligo di firma, continuano a spacciare: presi pusher italiani

Secondo il progetto di fattibilità tecnico economica l’importo complessivo da 117.647,06 è da finanziarsi per 100 mila euro con risorse derivanti dal contributo regionale e per l’importo di 17.647,06, pari al 15% del contributo richiesto, con fondi comunali di bilancio.

Obiettivo dell’amministrazione comunale è il ripristino e rifacimento del manto stradale, la riqualificazione e pulizia del verde urbano, la rivalutazione dell’assetto dell’area mercatale con una distribuzione più funzionale dei posteggi.

Condividi l'articolo:

Articoli Correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

 