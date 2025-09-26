TIVOLI – La “Superba” protagonista al Salone Internazionale del Turismo

Tivoli protagonista al Salone Internazionale del Turismo (WTE), svoltosi ieri a Roma. Una vetrina nazionale e internazionale, dove è stato promosso il brand turistico “Tivoli Timeless Beauty”.

L’Assessora al Turismo Clizia Lauri ha portato al centro dell’attenzione il progetto “Tivoli Destinazione Turistica”, un lavoro condiviso con operatori, istituzioni e associazioni, sottolineando come l’obiettivo sia quello di proporre “un’esperienza completa e immersiva, capace di andare oltre i siti più noti per valorizzare la ricchezza diffusa del territorio”.

“La presenza di Tivoli – si legge in un comunicato inviato da Palazzo San Bernardino – con stand dedicato e spazi istituzionali ha rafforzato la strategia dell’amministrazione: comunicare con forza un’identità chiara, moderna e competitiva, in grado di dialogare con i mercati turistici e accrescere l’attrattività della città.

Il Salone ha rappresentato una tappa importante di un percorso che punta a consolidare l’immagine di Tivoli come destinazione culturale e turistica, creando nuove opportunità di collaborazione e promozione”.