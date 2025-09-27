TIVOLI – “La Notte dei Calici”, tour enogastronomico e culturale nel Centro storico

Stasera, sabato 27 settembre, le piazze e le strade del centro storico di Tivoli si animeranno con i profumi, i suoni e i colori di uno degli eventi più attesi dell’autunno: “Sapori di Tivoli e la Notte dei Calici”.

L’iniziativa è organizzata con il patrocinio del Comune di Tivoli, in collaborazione con l’Associazione Culturale Fenix Tibur e la Pro Loco Tivoli.

Una serata speciale che unisce il piacere del buon vino alla bellezza artistica e culturale della città. Protagonisti della manifestazione saranno i vini e i piatti tipici, offerti in degustazione in vari punti del centro.

Un’occasione unica per riscoprire le eccellenze del territorio, in un’atmosfera di festa pensata per cittadini e visitatori.

Ma non sarà solo il palato a essere soddisfatto: il programma prevede spettacoli itineranti di Artisti di strada, animazione e percorsi guidati alla scoperta del patrimonio storico di Tivoli.

Il ticket comprende cinque degustazioni vini, animazione presso i punti aderenti, entrata in notturna a Villa d’Este, calice e portacalice.