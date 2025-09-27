Si terrà domani, domenica 28 settembre, a Montelibretti la sesta edizione di “Sapori in cammino” dal titolo “La via dell’olio: cammino di benessere”, evento per la valorizzazione dell’olio extravergine DOP Sabina e delle eccellenze gastronomiche e artigianali organizzato dal Comune di Montelibretti col patrocinio del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e con il contributo pari a 20 mila euro di Arsial, in collaborazione con Coldiretti Lazio, Città dell’Olio, il Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili e numerose realtà produttive del territorio.

La manifestazione unisce enogastronomia, spiritualità e turismo lento lungo la Via di Francesco.

Una giornata pensata per vivere l’identità del territorio, tra olivi secolari, cultura e convivialità, con un programma ricco di esperienze per tutte le età.

Il programma della sesta edizione è ricco di appuntamenti imperdibili, pensati per celebrare un legame profondo tra natura, tradizione e comunità.

La mattina si aprirà alle ore 9:00 con la Santa Messa al centro anziani “G. Cavallari” e con il cammino La Via di Francesco, un percorso di circa 5 chilometri che guiderà i partecipanti fino al Parco della Resistenza, cuore della manifestazione.

Qui alle 10,30 li attenderanno un aperitivo a base di olio EVO preparato dai ragazzi dell’Istituto Alberghiero di Palombara Sabina, il Pranzo Tradizionale con prodotti della Sabina organizzato dal Bar KIOSKO e gli stand gastronomici, con degustazioni guidate di olio EVO in abbinamento ai piatti, gelato artigianale all’olio EVO, vini delle cantine regionali, prodotti del territorio, stand di artigianato, laboratori e animazione per bambini.

Il pomeriggio sarà dedicato a momenti di approfondimento e intrattenimento:

● Ore 15:30 Tavola rotonda istituzionale “Tra gusto, spiritualità e salute” con la partecipazione del Sindaco di Montelibretti Luca Branciani, voci istituzionali, associazioni di settore, rappresentanze de La Via di Francesco e narratori del territorio e delle sue eccellenze gastronomiche come l’olio EVO della DOP Sabina. Seguirà il Talk “La Via dell’Olio: cammino di benessere” con esperti di nutrizione, cucina, olio extravergine di oliva e dello sport.

● Ore 17:00 Show cooking con le nonne del territorio: pasta fatta a mano e degustazione finale a cura di Nonna’s Pasta with Grandma.

L’evento Sapori in Cammino rappresenta un’occasione unica per offrire un’esperienza collettiva che valorizza Montelibretti come comunità viva e accogliente della Via di Francesco e dei Cammini del Lazio, invitando i visitatori a vivere il territorio attraverso i prodotti artigianali tipici, i paesaggi, la storia e l’ospitalità.

“Quest’anno – commenta il sindaco di Montelibretti Luca Branciani – l’iniziativa assume per il territorio un significato ancora più profondo, in occasione della ricorrenza degli 800 anni dalla morte di San Francesco, che avrà il suo apica il 4 ottobre, giorno in cui il santo, Patrono d’Italia, verrà festeggiato a livello nazionale”.

Un insieme di emozioni a soli 20 minuti da Roma, da non perdere e soprattutto da tramandare in maniera sentita e autentica alle future generazioni. La manifestazione è realizzata con il contributo di 20 mila euro di Arsial.

