TIVOLI – “Insieme siamo migliori”, studenti fuori sede ospiti in casa degli anziani

Si chiama “Insieme siamo migliori”.
E’ una iniziativa solidale intergenerazionale dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata che ha come obiettivo quello di unire le esigenze degli studenti fuori sede in cerca di un alloggio a costi sostenibili e quelle delle famiglie, delle coppie e degli anziani che vogliono mettere a disposizione degli spazi poco utilizzati o inutilizzati della loro abilitazione a fronte di un contributo alle spese di casa, di un piccolo aiuto e/o di compagnia.
Oggi, alle Scuderie Estensi, il Magnifico Rettore dell’Università di Tor Vergata, Nathan Levialdi Ghiron, e il sindaco di Tivoli Marco Innocenzi hanno firmato una convenzione finalizzata ad affrontare il problema dell’Housing universitario in modo strutturato ed unico nella Regione Lazio in un’ottica di valorizzazione dei rapporti dell’Ateneo con il territorio.
“Questo accordo – spiega il sindaco Innocenzi in un comunicato stampa – apre la strada a un progetto che crea nuove opportunità.
Chi accoglie riceverà un sostegno per la gestione della propria abitazione, chi viene accolto troverà una sistemazione serena e familiare.
Si avvia così un percorso che unisce comunità e studenti in una collaborazione formativa e vantaggiosa per tutti.
Ringrazio l’Università di Tor Vergata per la disponibilità e per la visione condivisa. Stiamo investendo energie e attenzione per garantire sempre di più a chi sceglie Tivoli per studiare in un contesto di qualità”.
Il progetto prevede 3 Fasi.
Durante la fase 1 viene condotta un’ indagine preliminare tra gli studenti.
Nella fase 2 sono somministrati dei questionari a potenziali ospitanti.
La fase 3 prevede l’attivazione di una piattaforma dedicata, un Team di Operatori formati e tutti gli strumenti per la gestione del servizio.
“Sono in corso interlocuzioni molto positive anche per portare un corso universitario nella nostra Città – si legge sempre nel comunicato del sindaco Marco Innocenzi – Una prospettiva che significherebbe nuove presenze, crescita culturale e valorizzazione dei nostri grandi siti turistici.
Un impegno che continua, passo dopo passo, per far crescere Tivoli come luogo di studio e di vita”.