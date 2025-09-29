TIVOLI – “Insieme siamo migliori”, studenti fuori sede ospiti in casa degli anziani

Si chiama “Insieme siamo migliori”.

E’ una iniziativa solidale intergenerazionale dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata che ha come obiettivo quello di unire le esigenze degli studenti fuori sede in cerca di un alloggio a costi sostenibili e quelle delle famiglie, delle coppie e degli anziani che vogliono mettere a disposizione degli spazi poco utilizzati o inutilizzati della loro abilitazione a fronte di un contributo alle spese di casa, di un piccolo aiuto e/o di compagnia.

Oggi, alle Scuderie Estensi, il Magnifico Rettore dell’Università di Tor Vergata, Nathan Levialdi Ghiron, e il sindaco di Tivoli Marco Innocenzi hanno firmato una convenzione finalizzata ad affrontare il problema dell’Housing universitario in modo strutturato ed unico nella Regione Lazio in un’ottica di valorizzazione dei rapporti dell’Ateneo con il territorio.