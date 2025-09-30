Don Daniele Magini è il nuovo parroco di Ciciliano.

Don Daniele Magini insieme al Vescovo Mauro Parmeggiani, al Sindaco di Ciciliano Massimiliano Calore e ad alcuni sacerdoti

Domenica 28 settembre, nella parrocchia della Beata Maria Vergine Assunta In Cielo si è tenuta la cerimonia di insediamento presieduta dal Vescovo di Tivoli e Palestrina Monsignor Mauro Parmeggiani alla presenza del Sindaco di Ciciliano Massimiliano Calore, di numerosi sacerdoti, dei Padri Maroniti e delle tante comunità parrocchiali che hanno accolto, conosciuto e apprezzato don Daniele nel suo cammino di servizio pastorale.

Un momento di grande gioia e intensa spiritualità iniziato con l’omaggio alla Patrona, Santa Liberata, e proseguito con la celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo Parmeggiani.

Sopra e sotto, il Sindaco di Ciciliano Massimiliano Calore dà il benvenuto al nuovo parroco

“… Da oggi – ha detto il sindaco di Ciciliano Massimiliano Calore nel discorso di benvenuto – sei parte della nostra storia, della nostra quotidianità, dei nostri cammini ed entri in una comunità bella, viva e partecipata, ricca di idee e voci che sanno farsi sentire, entri in una comunità che sa esprimere con forza la propria identità, il desiderio e la voglia di stare insieme…

Sono certo che ogni passo che farai tra le nostre strade sarà sempre accompagnato da uno sguardo amico e da una preghiera silenziosa…

Benvenuto, don Daniele, buon cammino con e tra noi!”.

La cerimonia di insediamento è stata presieduta dal Vescovo di Tivoli e Palestrina Monsignor Mauro Parmeggiani

Durante la celebrazione, carica di emozione e partecipazione è stato rivolto un affettuoso saluto a don Giuseppe Chiaramida, che ha guidato con dedizione la comunità di Ciciliano in questi anni e che rimane Parroco di San Pietro Apostolo in Sambuci.

Il parroco don Daniele Magini si presenta alla comunità di Ciciliano

Prima di essere nominato parroco di Ciciliano, don Daniele Magini è stato amministratore parrocchiale della Parrocchia di San Nicola di Bari a Pozzaglia Sabina e di Santo Stefano Protomartire a Montorio in Valle, e dal 19 ottobre 2024 è stato Parroco della Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù ai Reali, al Bivio di San Polo, frazione di Tivoli.