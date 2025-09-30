GUIDONIA – Topi a scuola, domani niente lezioni

Il Comune di Guidonia Montecelio informa che nella giornata di domani il plesso scolastico sito in via Todini, a Setteville, resterà chiuso al fine di consentire il completamento delle operazioni di derattizzazione avviate in data odierna, a seguito di una segnalazione pervenuta dalla Direzione Didattica.

La disposizione è contenuta nell’Ordinanza Sindacale pubblicata oggi sull’Albo Pretorio del sito istituzionale.

L’intervento ha avuto inizio questa mattina e proseguirà fino a tarda serata, includendo anche la sanificazione degli ambienti.

La sospensione delle attività didattiche per la giornata di domani è finalizzata a garantire un’adeguata aerazione dei locali e il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie ottimali.