SETTECAMINI – A24 Roma, chiusure notturne della rampa di entrata

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 1 Ottobre 2025

Per due notti traffico interdetto verso la Complanare Ovest

La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per lavori di manutenzione eseguiti dal Comune di Roma presso Via del Tecnopolo, dalle ore 22:00 dei giorni giovedì 2 e venerdì 3 ottobre alle ore 06:00 dei giorni successivi, sarà disposta l’interdizione al traffico della rampa di Via del Tecnopolo verso la Complanare Ovest (direzione GRA-Tangenziale Est) dell’autostrada A24 dello Svincolo di Settecamini.

