La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per lavori di manutenzione eseguiti dal Comune di Roma presso Via del Tecnopolo, dalle ore 22:00 dei giorni giovedì 2 e venerdì 3 ottobre alle ore 06:00 dei giorni successivi, sarà disposta l’interdizione al traffico della rampa di Via del Tecnopolo verso la Complanare Ovest (direzione GRA-Tangenziale Est) dell’autostrada A24 dello Svincolo di Settecamini.
SETTECAMINI – A24 Roma, chiusure notturne della rampa di entrata
Per due notti traffico interdetto verso la Complanare Ovest
