GUIDONIA – Sedici agenti in più, a Villalba arriva la base operativa del Reparto Volanti

Il posto di Polizia di Villalba di Guidonia diventerà la nuova base operativa del Reparto Volanti del Commissariato di Tivoli-Guidonia Montecelio.

Il posto di Polizia di Villalba di Guidonia

Da destra a sinistra: il Dirigente Cosimo Bari, il Questore Roberto Massucci, il sindaco Mauro Lombardo, la vice sindaca Paola De Dominicis e il presidente del Consiglio comunale Erik D’Alisa

Lo ha annunciato stamane, mercoledì primo ottobre, il Questore di Roma Roberto Massucci nel corso della visita al posto di Polizia di via Kennedy a Villalba di Guidonia, attualmente adibito a Ufficio Immigrazione.

La stretta di mano tra il sindaco Mauro Lombardo e il Questore Roberto Massucci

Nell’ambito di una conferenza stampa il Capo della Polizia ha annunciato importanti novità riguardanti il rafforzamento della presenza delle Forze di Polizia sul territorio comunale.

Presenti il Dirigente del Commissariato di Tivoli-Guidonia Cosimo Bari e il sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo, oltre alla vice sindaca Paola De Dominicis, al presidente del Consiglio comunale Erik D’Alisa, all’assessora Cristina Rossi e al Comandante della Polizia Locale Paolo Rossi.

Il Questore ha spiegato che per supportare questa nuova funzione operativa l’organico a Villalba sarà potenziato con l’arrivo di sedici nuovi agenti, permettendo così una più immediata copertura del territorio.

“Esprimo la massima gratitudine al Dottor Massucci per la disponibilità sempre dimostrata nei confronti della nostra Città – dichiara il Sindaco Mauro Lombardo -. Da oggi, il posto di Polizia di Villalba non è più un mero ufficio amministrativo ma un vero Reparto operativo con le volanti e gli agenti impegnati nel controllo del territorio giorno e notte”.