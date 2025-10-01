MONTEROTONDO - Ztl, via libera ai veicoli elettrici o ibridi in Centro

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 1 Ottobre 2025

Nuova ordinanza della Polizia Locale

I veicoli elettrici o ibridi possono accedere alla Zona a Traffico Limitato del Comune di Monterotondo.

Lo stabilisce l’ordinanza numero 202 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA - firmata oggi, mercoledì primo ottobre, dal Comandante della Polizia Locale eretina Michele Lamanna.

La mappa della Ztl nel Centro di Monterotondo

L’atto autorizza i veicoli ad accedere negli orari di vigenza della Z.T.L. così come disposto dal comma 9 bis articolo 7 del Codice della Strada.

La Zona a Traffico Limitato a Monterotondo è in vigore dal 2016 dalle ore 21.00 alle ore 07.00 del giorno seguente in tutti i giorni feriali, dalle 00.00 alle 24.00 (intera giornata) la domenica e i giorni festivi.

