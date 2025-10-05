CALCIO – Guidonia, a Forlì arriva un’altra sconfitta

Nel calcio, se non segni o pareggi o perdi. È un gioco semplice sotto questo aspetto, e il Guidonia Calcio continua a pagare caro la propria sterilità offensiva: appena 5 gol in 8 partite.

La sfida contro il Forlì ha confermato ancora queste difficoltà dei rossoblù. Una partita povera tecnicamente da entrambe le parti, decisa dalla squadra che ci ha creduto un po’ di più, il Forlì segna con Petrelli al 72° . Il palo colpito dai padroni di casa e una parata importante di Mazzi hanno evitato un passivo più pesante.

Il Guidonia però non ha mai nascosto le sue reali ambizioni. Come ha ricordato mister Ginestra in conferenza stampa il Guidonia è una neo promossa che ha l’obiettivo di salvarsi. E nonostante le difficoltà, la classifica per ora resta in linea con questa missione. Servirà però ritrovare al più presto la via del gol per evitare di complicarsi il cammino.