CALCIO – Vincono (quasi) tutte

Nel girone B di Promozione, la terza giornata sorride quasi a tutte le squadre del quadrante nord-est di Roma. Spiccano le vittorie delle neopromosse: la Nova7 rifila un netto 4-1 all’ASA e dimostra di non essere più una semplice outsider; i coccodrilli del Villa Adriana superano in casa il Real Tirreno per 3-1, confermando solidità e ambizioni.

Prestazione autoritaria del Villalba Ocres Moca, che con un secco 3-0 liquida lo Sporting San Cesareo.

Il Monterotondo 1935 vince di misura (1-0) contro un Vis Subiaco sempre più in difficoltà, ancora fermo a 0 punti dopo tre giornate: si avvicina già il primo esonero della stagione?

Continua il momento positivo del Palombara, ripescato in estate, che batte 2-0 il Poggio Mirteto e sogna ad occhi aperti.

Quello della Nova7 e’ forse il più significativo. La squadra neopromossa che sembrava una da salvezza tranquilla si sta trasformando, giornata dopo giornata, in un sogno ad occhi aperti. L’ambiente resta cauto e con i piedi per terra, ma qualcuno potrebbe sussurrare che questa squadra potrebbe ambire all’impensabile. E se davvero la Nova7 stesse preparando un colpo di scena per la vetta?

In Eccellenza (girone B) finalmente la Tivoli 1919 torna alla vittoria davanti al proprio pubblico, superando per 1-0 il Ceccano Calcio 1920. Gli amaranto salgono così a 8 punti e si piazzano momentaneamente al settimo posto, con rinnovata fiducia.

(Daniele Di Cerbo)