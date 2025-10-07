“Deliveroo”, il tour nelle Università italiane arriva a Roma

Il tour di Deliveroo nelle principali università italiane, che nel corso del mese di ottobre arriverà in quindici atenei di dieci diverse città, è questa settimana a Roma, nell’università La Sapienza.

L’iniziativa, lanciata in occasione dell’avvio dell’anno accademico rimarrà a La Sapienza fino a giovedì pomeriggio.

La settimana prossima poi sarà la volta di Tor Vergata nelle giornate di lunedì e martedì.

Presso gli stand dell’azienda, sono previste attività di intrattenimento e la distribuzione di gadget. Tra questi anche il “Pacco da Roo”, dove Roo è la forma abbreviata di Deliveroo: una box brandizzata che include oggetti utili e divertenti per lo studio, oltre ad un promemoria dei vantaggi di Deliveroo Students, il piano interamente dedicato a studenti e studentesse che, registrandosi a Deliveroo con le loro email universitarie, potranno avere gratuitamente per dodici mesi Deliveroo Plus Silver (e quindi consegne gratuite su alcuni ordini online).

Il tour è partito da Milano a inizio mese e si concluderà il 28 e 29 ottobre nelle città di Genova e Padova.